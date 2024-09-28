TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'la 2-2 berabere kalarak 5'inci sıraya gerileyen Altınordu yarın evinde lider 24 Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Maçta Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak. Müsabakanın bilet fiyatı 250 TL olarak belirlendi. Kırmızı-lacivertli ekibin kadrosunda eksik bulunmuyor. Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp 8 puan toplayan Altınordu; 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla zirveye yerleşen rakibini yenerek iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Altınordu, Lider Erzincanspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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