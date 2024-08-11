Altınordu\'nun genç oyuncusu Hasan Berat Kayalı: \'Hedefimiz şampiyonluk\'

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Altınordu'nun 19 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Hasan Berat Kayalı, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini ifade etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da 2005 savunma oyuncusu Hasan Berat Kayalı, kırmızı-lacivertli kulübün resmi sitesine önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak U19 Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımla çalışmalara başladığını ifade eden genç futbolcu, "Öncelikle zorlu bir milli takım serüveni geçirdik, uzun bir kamp sürecimiz oldu. Hem mental hem fiziksel olarak bizim için çok zorlu bir kamptı, en zoru da istediğimiz sonucu alamamaktı ama yine de ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

"Takım içerisindeki uyum güzel"

Yeni sezon hazırlıklarının gayet iyi gittiğini dile getiren Hasan Berat Kayalı, "Bir haftadır takımla birlikte çalışıyorum. Gerçekten takımın içerisindeki uyum çok güzel. Bir haftadır çok yoğun çalışıyoruz, yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Bu sezon forma rekabeti olacak. Takım içerisinde çok iyi oyuncular var ama benim her zamanki hedefim geçen sene olduğu gibi daha fazla forma giymek. En büyük hayalinin ise Altınordu'ya vefa borcunu ödedikten sonra hayallerimi süsleyen takımlara transfer olmak" diye konuştu.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan'dan çok şeyler öğreneceğini söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "Olcay Şahan hocamız gerçekten kariyeri ile çok büyük bir insan. Tüm takım olarak ondan öğreneceğimiz çok şey var. Takım olarak da şampiyonluk hedefine kilitlendik. Tek hedefimiz şampiyonluk" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR