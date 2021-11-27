Altınordu'nun konuğu Ankaragücü

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan ve düşme hattından kurtulamayan Altınordu yarın evinde zirve mücadelesi veren Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan ve düşme hattından kurtulamayan Altınordu yarın evinde zirve mücadelesi veren Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı sağ bek Rıdvan ile tedavileri süren sol bek Yusuf Can ve kanat oyuncusu Şeref forma giyemeyecek. Ligde 10 puanı bulunan Altınordu, 27 puanlı Başkent ekibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.



Son Dakika

Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a mesaj: Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam özür dilerim!

Armağan Çağlayan "Çok kilo almışsınız" diyen takipçisine "Eve giderken siz mi taşıyorsunuz?" diye yanıt verdi!

Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü

20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor