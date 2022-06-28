Altınordu sezonu açtı - Son Dakika
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Altınordu sezonu açtı

28.06.2022 12:56
Altınordu sezonu açtı

Altınordu, 2022-2023 sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Altınordu, 2022-2023 sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçen yılki kadrolarını koruduklarını ve gelecek sezon ilk 6 içerisinde yer almak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öncesinde Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Futbol Akademisi yöneticileri ve antrenörleri ile Altınordu taraftarları takıma başarı dileklerinde bulundu. Futbolcular yeni sezon fotoğraflarını çektirdikten sonra sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

"Kadromuzu korumamız büyük avantaj"

A Takımı, sezon açılışında yalnız bırakmayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun tüm futbol camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Özkan, "Bütün dünyayı kavuran pandemiden çıkıldı. Dünya hem ekonomik hem sosyal kriz içinde. İnsanların eğlencelere de vakit ayırması lazım. Futbol da bu işin en popüler eğlence taraflarından birisi, büyük sıkıntıların yaşanmadığı bir sezon diliyorum" dedi.

Seyit Mehmet Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yılki kadromuzu neredeyse koruduk. Aynı kadroyla devam edeceğiz, bunun avantajını kullanacağız. Geçen seneki kadromuzdan Recep Aydın ayrıldı. Hüsamettin Yener'in durumu henüz net değil. Niğde'de kiralık oynayan Alperen Selvi ve Emre Oymak kadromuza geri döndü. Bertuğ Bayar'ı kadromuza dahil ettik. Bunun yanında kadromuzda yer alan 15 Öz Kaynak Sistemi oyuncumuz bu yıl biraz daha tecrübelendiler. Takıma daha da uyum sağladılar"

"Aynı performansı bekliyorum"

Başkan Özkan, Altınordu'nun yeni sezon hedefini ise şu şekilde açıkladı:

"Geçen yıl sezonun son 11 haftalık bölümünde muhteşem bir performans göstermiştik. Aynı performansı göstermek istiyoruz. 5 yabancı oyuncunun oynatıldığı ligimizde yine bu toprakların çocuklarına güvenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz. Hedefimiz ilk 6 içinde yer almak. Athletic Bilbao olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz." - İZMİR

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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