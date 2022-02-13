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Altınordu skoru koruyamıyor - Son Dakika

Altınordu skoru koruyamıyor

13.02.2022 11:49
Altınordu skoru koruyamıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde 1-0 öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu, bu sezon ilk golü bulduğu 6 karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamayıp sahadan boynu bükük ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde 1-0 öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu, bu sezon ilk golü bulduğu 6 karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamayıp sahadan boynu bükük ayrıldı. İzmir temsilcisi ilk yarıda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu randevuda 1-0 öne geçip müsabakayı 3-2 kaybetti.

Aynı şekilde ilk golü attığı karşılaşmalarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6-2, Eyüpspor'a 2-1, Ankara Keçiörengücü'ne 3-2, Tuzlaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-lacivertliler, son olarak Gençlerbirliği önünde galibiyet için eline geçirdiği avantajı kullanamadı. Altınordu öne geçip kalesini gole kapatamadığı bu 6 maçta 18 puan kaybetti.


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Gençlerbirliği, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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