Altınordulu gençler transferin gözdesi olacak - Son Dakika
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Altınordulu gençler transferin gözdesi olacak

22.05.2022 13:06
Altınordulu gençler transferin gözdesi olacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, kadrolarındaki Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Muzaffer Kocaer ve Furkan Metin gibi isimlerin gelecek sezon yurt dışına transfer olabileceğini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, kadrolarındaki Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Muzaffer Kocaer ve Furkan Metin gibi isimlerin gelecek sezon yurt dışına transfer olabileceğini bildirdi.

Kahraman, yaptığı açıklamada, Altınordu'nun yıllardır bir oyun felsefesi olduğunu, gelecek sezonda da topa sahip olan, oyun içinde kurguları bulunan futbol sergileyeceklerini kaydetti.

Futbolu satranca benzettiğini belirten Kahraman, "Doğru hamleleri yaparsan ve karşı takımın hamlelerine önlem alırsan maçı kazanırsın. Yeni oyun sistemlerini de takip ediyoruz. Sıradan bir takım olmayacağız. Gelecek yıl seyir zevki yüksek bir futbol izleteceğiz." dedi.

Kahraman, Altınordu'nun her zaman bir hedefinin olduğunu belirterek, "Hedef şampiyonluk da olabilir ancak kulübümüz bu toprakların çocuklarına çok güveniyor. Onun için önce hedeflerin altını doldurmak lazım, sonrasında Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. diye konuştu.

Kadrolarında altyapıdan 15 oyuncularının olduğunu hatırlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Yeni sezon öncesinde yine dışardan bazı oyuncular kadroya dahil edilecektir. Bu sezon birçok genç oyuncumuza forma şansı verdik. Onlar da kendilerini geliştirdi Yeni sezonda Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin gibi birçok gencimiz daha uzun süre alacak. Ben bu oyunculardan birkaçının aynı Burak İnce gibi yurt dışına transfer yapacağına inanıyorum. Sözleşmesi sona eren Hüsamettin Yener, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın gibi tecrübeli oyuncularımızla da görüşeceğiz ve bir karar vereceğiz. İzmirli futbolseverleri Altınordu organizasyonuna destek vermeye davet ediyorum."

Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi 18 ve 19 Yaş Altı Takımı, 19 Yaş Atlı Gelişim Ligi'nde Menemenspor'u 7-1 mağlup ederek sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

9, 10 ve 11 yaş altı takımları da Kuşadası'ndaki Atatürk Gençlik Turnuvası'nda kendi yaş kategorilerinde birinciliğe ulaştı.

Altınordulu gençler transferin gözdesi olacak
Altınordulu gençler transferin gözdesi olacak
Altınordulu gençler transferin gözdesi olacak
Altınordulu gençler transferin gözdesi olacak
Altınordulu gençler transferin gözdesi olacak

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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