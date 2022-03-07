Altınordu zorlu virajlarda - Son Dakika
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Altınordu zorlu virajlarda

07.03.2022 12:29
Altınordu zorlu virajlarda

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını 1-0'lık skorlarla kazanarak kümede kalma yolunda umudunu artıran Altınordu, zorlu bir fikstürle karşı karşıya kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını 1-0'lık skorlarla kazanarak kümede kalma yolunda umudunu artıran Altınordu, zorlu bir fikstürle karşı karşıya kaldı. Ligde cumartesi deplasmanda günü zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak İzmir ekibi daha sonra Play-Off iddiası bulunan Adanaspor, Eyüpspor (D) ve Manisa FK ile karşılaşacak.

Bu 4 karşılaşmanın ardından üst üste 3 deplasman sınavına çıkacak kırmızı-lacivertliler bu periyotta lider Ankaragücü, Yılport Samsunspor ve Kocaelispor'un konuğu olacak. Son 2 maçında Balıkesirspor ve Boluspor'la (D) karşılaşacak 28 puanlı 16'ncı sıradaki Altınordu, kümede kalma barajıyla arasındaki 5 puanlık farkı eritip lige tutunmayı hedefliyor.


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Spor Toto, Altınordu, Cumartesi, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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