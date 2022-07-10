Altınordulu futbolcular Süper Lig'e inanıyor - Son Dakika
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Altınordulu futbolcular Süper Lig'e inanıyor

10.07.2022 12:34
Altınordulu futbolcular Süper Lig'e inanıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun iki tecrübeli ismi Kubilay Aktaş ve Kürşad Sürmeli, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun iki tecrübeli ismi Kubilay Aktaş ve Kürşad Sürmeli, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Kırmızı-lacivertli takımda futbolculara Kurban Bayramı nedeniyle iki gün izin verildi.

Yeni sezona yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kubilay Aktaş, "Geçen yılın kadrosunun yüzde 90'ı korundu. Geçen sezonun son 10 haftasında mükemmel bir çıkışımız vardı o çıkışı sürdürüp sanki ara vermemişiz gibi lige başlayacağız. Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk. Bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

SÜRMELİ: SÜPER LİG HEDEFİ KOYDUK

Altınordu'nun bir başka tecrübeli oyuncusu Kürşad Sürmeli de çalışmaların yüksek bir tempoda sürdüğünü dile getirerek, yeni sezon hakkında şunları ifade etti: "Güzel bir sezon bizi bekliyor. Süper Lig'e çıkmayı kendimize hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştireceğimize de yüzde yüz inanıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Kubilay Aktaş, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordulu futbolcular Süper Lig'e inanıyor - Son Dakika

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