Altınova Hersek Er Meydanı, bu yıl gece şenlenecek - Son Dakika
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Altınova Hersek Er Meydanı, bu yıl gece şenlenecek

21.04.2022 09:50
Altınova Hersek Er Meydanı, bu yıl gece şenlenecek

Yalova Altınova Belediyesi 6. Hersek Yağlı Pehlivan Güreşleri 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Yalova Altınova Belediyesi 6. Hersek Yağlı Pehlivan Güreşleri 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Altınova Belediyesi 6. Hersek Yağlı Pehlivan Güreşlerinin büyük boyları, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 21.00'de start alacak. Güreşlerden önce Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi önünde misafirlerine iftar yemeği verecek.

Altınova Belediyesi Fen İşleri garaj Amirliği ekipleri, güreşlerin yapılacağı tarihi bölge olan Hersek'te yürüttükleri titiz çalışmaları tamamladı. Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yüksek İnşaat Mühendisi Kubilay Karaca, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için tüm ekibin seferber olduğunu ifade etti.

"Ata sporumuza sahip çıkıyoruz"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Hersek güreşlerinin camiada markalaştığını ifade ederek, "Hersek Er Meydanı 5 yıl unutulmaz, kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı. Biz, ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Hem minderde hem de çayırda ata sporumuzu yaşatıyor ve genç sporcular yetiştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda bize destek olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. 23 Nisan 2022 Cumartesi günü 6'ıncı Hersek Güreşlerine vatandaşlarımız şimdiden davet ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Altınova Hersek Er Meydanı, bu yıl gece şenlenecek
Altınova Hersek Er Meydanı, bu yıl gece şenlenecek

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Yağlı Pehlivan Güreşleri, Cumartesi, 23 Nisan, Yalova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınova Hersek Er Meydanı, bu yıl gece şenlenecek - Son Dakika


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