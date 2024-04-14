Amasyaspor, Batman Petrolspor ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Amasyaspor, Batman Petrolspor ile 3-3 berabere kaldı

Amasyaspor, Batman Petrolspor ile 3-3 berabere kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, lider Batman Petrolspor ile 3-3 berabere kaldı. Güney Tutcuoğlu, Ahmet Buğrahan Tuncay ve Burak Temir'in golleriyle Amasyaspor'un yanı sıra Tunç Murat Behram, Mustafa Hüseyin Seyhan ve Yakup Alkan da gol atan isimler oldu.

14.04.2024 17:32  Güncelleme: 17:35
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 28. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği grubun lideri Batman Petrolspor ile 3-3 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Emre Küçük xx, Hakan Özler xx, Eren Hadak xx

Amasyaspor: Mücahit Çıra xx, Onur Şirin x, Can Morgül x (Talha Mayhoş dk. 56 x), Özgür Özdemir x, Ahmet Buğrahan Tuncay xx (Furkan Yıldırım dk. 87), Sefa Tunç x, Batuhan Ayvaz x (Emre Işık dk. 75 x), Sefa Tunç x, Fatih Çiplak x, Muhammed Fatin Kunat x, Güney Tutcuoğlu xx (Muzaffer Doğan dk. 75 x), Miraç Furkan Türközü x (Burak Temir dk. 75 xx)

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu x, Hamza Özdemir x (Ali Mert Işık x, Uğurcan Bekçi dk. 81 x), Nurettin Çağlar x (Yakup Alkan dk. 59 xx), Akın Akman x, Tunç Murat Behram xx, Ergün Nazlı x (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 45 xx), Halil Yılmaz x, Yalçın Eycan Kaya x, Gökhan Meral x, Oktay Gürdal x, Mustafa İnan x (Muzaffer Kocaer dk. 59 x)

Goller: Güney Tutcuoğlu dk. 29, Ahmet Buğrahan Tuncay dk. 53, Burak Temir dk. 84 (Amasyaspor), Tunç Murat Behram dk. 71, Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 73, Yakup Alkan dk. 90 (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Özgür Özdemir, Sefa Tunç, Miraç Furkan Türközü (Amasyaspor), Mustafa Tunç, Yalçın Eycan Kaya (Batman Petrolspor) - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amasyaspor, Batman Petrolspor ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

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