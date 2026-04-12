TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 1 Fatsa Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Amasyaspor, konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla puanını 33'e çıkartan Amasyaspor FK, bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Kaan Kara, Ahmet Yılmaz Oğuz, İsmail Çetin

Amasyaspor FK: Onur Sarman, Burakcan Alakuş, Bayram Enes An, Mehmet Albayrak, Tamer Aşık, Alperen Doğan (İlker Akar dk.90), Kerem Hayta (Bayram Enes An dk.74)), Onur Kolay (Efecan Gülerce dk.90), Ahmet Mumin Papaker, Arda Keser (Mehmet Berkay Çakıcı), Mustafa Acar, Güney Sağır (Fahri Yağız Parlak dk.74)

Fatsa Belediyespor: Mustafa Gürbüz (Akil Şakirt dk.52), Ahmet Can Özer, Bertu Alican Özyürek (Tarkan Üçüncü dk.79), Kağan Topçu, Kaan Onaran, Mustafa Emre Can, Turan Demirci (Ulaş Şimşek dk.66), Said Can Açıkalın (Arda Hasan Öğretir dk.79), Emircan Alturan (Kayra Elmalı dk.66), Murat Can Bölükbaşı, Oruç Yılmaz

Gol: Onur Kolay (dk. 54) (Amasyaspor FK)

Sarı kartlar: Mehmet Albayrak, Onur Sarman (Amasyaspor FK), Emircan Alturan, Kağan Topçu, Ulaş Şimşek (Fatsa Belediyespor) - AMASYA