Amasyaspor, Silifke Belediyespor\'u mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 30. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Silifke Belediyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Puanını 33'e çıkararak 15 takımlı grubu 10. sırada tamamlayan Yeşil-beyazlılar bu sezon 17 yıl aradan sonra yükseldiği 3. ligde kalmayı başardı. Futbolcular, taraftarlar ve yöneticiler galibiyet sevincini birlikte paylaştı.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Volkan Okur xx, Nezihi Aytar xx, Şeyhmus Baysal xx
Amasyaspor: Mücahit Çıra xx, Onur Şirin x, Can Morgül x, Özgür Özdemir x, Ahmet Buğrahan Tuncay xx (Emre Işık dk.86 x), Sefa Tunç x, Batuhan Ayvaz x (Mehmet Refik Can dk.72 x), Fatih Çiplak x (Furkan Boz dk.63 x), Muhammed Fatin Kunat x, Güney Tutcuoğlu xx (Talha Mayhoş dk.72 x), Miraç Furkan Türközü x (Berkan Aslan dk.86 x)
Silifke Belediyespor: Rasim Mutlu x, Cenk Özbey x, Tolga Uran x (Orkun Tırpancı dk.34 x), Aygün Duman x, Anıl Kara x (Emircan Uysal dk.46 x), Furkan Şamil Çetin x (İbrahim Halil Şimşek dk.72 x), Özgür Çelik x, Suat Beliktaş x, Ali Deniz Kurt x, Sarper Çağlar x, İbrahim Alan x
Goller: Ahmet Buğrahan Tuncay dk.20, Güney Tutcuoğlu dk.70) (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Can Morgül, Mücahit Çıra, Furkan Boz (Amasyaspor), İbrahim Alan, Tolga Uran (Silifke Belediyespor) - AMASYA
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