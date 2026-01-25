TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 Tokat Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında Amasyaspor, konuk ettiği Tokat Belediyespor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Şükrü Cavcı, Halil Aslandağ
Amasyaspor: Samet Karabatak, Burak Can Alakuş, Kerem Hayta, Şükrü Kaan Kılıçaslan (Fahri Yağız Parlak dk. 79), Onur Kolay, Tamer Aşık, Ali Tarkan (Efecan Gülerce (dk. 68), Halitcan Hicin, Kerem Fidan, Arda Keser, Mustafa Acar (Berkan Çakır dk. 84)
Tokat Belediyespor: Gökhan Siverek, Ali Can Özer, Mustafa Gürkan Varlık (Mehmet Ali Uluman dk. 49), Kadir Can Gündoğdu, Emrullah Ertuş, Murat Ünlüer (Mercan Dilli dk. 68), Serkan Gürses, Osman Çalış, Berk Kal, Hüseyin Çolak, Abdülkadir Aydın
Goller: Arda Keser (dk. 24) (Amasyaspor), Mercan Dilli (dk. 72) Tokat Belediyespor
Kırmızı kart: Hüseyin Çolak (dk. 80) (Tokat Belediyespor)
Sarı kartlar: Arda Keser, Kerem Hayta, Onur Kolay, Burakcan Alakuş (Amasyaspor), Berk Kal, Murat Ünlüer (Tokat Belediyespor) - AMASYA
