Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. A Grubunda Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini alırken, B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayserigücü FK, deplasmanda Tomarza Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makina-Kayseri Gençlerbirliği: 4-0

Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK: 1-1

Buğdaylıspor-Erciyes Reşadiye Gençlik: 4-2

Esentepespor-Kayseri Yolspor: 2-3

Başakpınar Belediyespor-Gültepespor: 1-1

Hacılar Erciyesspor- Özvatan Gençlikspor: 2-4

Kocasinan Ülküspor-Kayseri Şekerspor: 3-1

Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor: 2-2

Kocasinan Şimşekspor-Yavuzspor: 6-1

OSB Teknik Koleji- Amarat Gençlikspor: 0-0 - KAYSERİ