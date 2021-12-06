Üye Girişi
Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı - Son Dakika

Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı

06.12.2021 09:43
Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. A Grubunda Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini alırken, B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayserigücü FK, deplasmanda Tomarza Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makina-Kayseri Gençlerbirliği: 4-0

Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK: 1-1

Buğdaylıspor-Erciyes Reşadiye Gençlik: 4-2

Esentepespor-Kayseri Yolspor: 2-3

Başakpınar Belediyespor-Gültepespor: 1-1

Hacılar Erciyesspor- Özvatan Gençlikspor: 2-4

Kocasinan Ülküspor-Kayseri Şekerspor: 3-1

Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor: 2-2

Kocasinan Şimşekspor-Yavuzspor: 6-1

OSB Teknik Koleji- Amarat Gençlikspor: 0-0 - KAYSERİ

Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı

Kayseri Şekerspor, Kocasinan, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Kazada 31 kişi yaşamını yitirdi 09:39 Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Kazada 31 kişi yaşamını yitirdi
Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık 09:32 Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık Hande Yener: İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için 09:17 Hande Yener: İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 07:30 Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı

Son Dakika Haberleri
09:44 Masterchef Danilo Zanna boşanamıyor! Eşi 1 milyon euro tazminat istiyor!
09:41 Isınmak isterken, canından oluyordu! Tenekeye tiner döküp yakan işçi, alevler içinde kaldı
09:39 Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Kazada 31 kişi yaşamını yitirdi
09:34 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu
09:31 Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık
09:30 Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcının kurtarılması için geri sayım başladı
09:23 Van depremine canlı yayında böyle yakalandılar
09:17 Hande Yener: İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için
09:03 Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi
08:50 Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık
Isınmak isterken, canından oluyordu! Tenekeye tiner döküp yakan işçi, alevler içinde kaldı Isınmak isterken, canından oluyordu! Tenekeye tiner döküp yakan işçi, alevler içinde kaldı         
09:41
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu         
09:35
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcının kurtarılması için geri sayım başladı Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcının kurtarılması için geri sayım başladı         
09:31
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 09:49:08. #1.12#
SON DAKİKA: Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement