Üye Girişi
Amatörlerde test zorunluluğu kalktı - Son Dakika

Amatörlerde test zorunluluğu kalktı

01.02.2022 12:38
Amatörlerde test zorunluluğu kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından alınan karar gereğince korona virüsle mücadele kapsamında amatörlerde istenen test zorunluluğu kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından alınan karar gereğince korona virüsle mücadele kapsamında amatörlerde istenen test zorunluluğu kaldırıldı.

Bölgesel Amatör, yerel amatör, kadın ve gelişim ligleri müsabakalarının, TFF Sağlık Kurulunca aksi bildirilene kadar, aşılarını tamamlamamış futbolcu, teknik kadro ve idari personeli için HES Kodu sorgulaması sonucu risksiz olmaları koşulu ile oynanmasına karar verildi. Bu karar ile birlikte aşı kartı olmayan oyuncuların her maç öncesinde test olma zorunluluğu kalkmış oldu.

TFF Sağlık Kurulu ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer imzası ile illere gönderilen yazıda, "PCR testleri hususunda Sağlık Bakanlığımızla yapılan yoğun görüşmeler devam etmekte olup, Sağlık Kurulumuzca Amatör Lig Müsabakalarında Sağlık Tedbirleri şartlarına göre aşı yaptırmayan amatör kulüp futbolcu, teknik kadro ve personellerinin aşı yaptırması şiddetle önerilmektedir. Bölgesel Amatör, Yerel Amatör, Kadın ve Gelişim Ligleri müsabakalarının, Sağlık Kurulumuzca aksi bildirilene kadar, aşılarını tamamlamamış futbolcu, teknik kadro ve idari personeli için HES Kodu sorgulaması sonucu risksiz olmaları koşulu ile oynanmasına karar verilmiş" denildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, HES, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatörlerde test zorunluluğu kalktı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:45:39. #1.13#
SON DAKİKA: Amatörlerde test zorunluluğu kalktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement