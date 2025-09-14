Amed, Pendikspor'u 2-1 geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Amed, Pendikspor'u 2-1 geçti

Amed, Pendikspor\'u 2-1 geçti
14.09.2025 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Pendikspor maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'inn 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok önemli galibiyeti elde ettik. Bugün iki farklı maç oynadık, Pendikspor takımını tebrik etmek istiyorum. Şu ana kadar oynadığımız en düzenli, en iyi takımdı. Biz de özellikle milli takım arasından sonra bir dönüşte maçın çok zor olacağını biliyorduk. Maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar maçın içinde kaldığımızda da tecrübemizle kazanacağımızı da biliyorduk. Oyuncularımızla hep bu yönde konuştuk. Maçın belli bölümlerinde iyi oynadık. Özellikle ilk yarısında top daha fazla bizdeydi. Genelde istatistiklere baktığımızda da hep bir farklı iki farklı bizim üstünlüğümüz var. Ceza sahasında topla buluşmada ve pozisyona girmede, belki maçın sonlarında 3-4'ü de bulabilirdik, çok da net pozisyonlarımız var. Maça aslında çok iyi başladık ama çok iyi pas yapan bir takıma karşı oynadık. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyun üstünlüğünü de ele aldık ve hak ettiğimiz bu galibiyeti aldık diyebilirim. Bir hedefimiz var şampiyon olmak, artık bu şampiyonluk yolunda içeride dışarıda oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bir teşekkür de buradan büyük taraftarımıza etmek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir şekilde bizi desteklediler, onlara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizim bir an önce kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor"

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak da, "Başarılar diliyorum, bizim bir an önce kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor. Harika, müthiş bir atmosfer vardı. Bu tür yerlerin ligde olması daha iyi olur. Her türlü düşünce ile alakalı, ihtiyacı var çünkü bu şehrin. Sürekli söylenir, doğunun Paris'i diye. İnşallah Allah da gönüllerine göre verir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Mehmet Altıparmak, Pendikspor, Trendyol, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed, Pendikspor'u 2-1 geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı

21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 22:20:11. #7.11#
SON DAKİKA: Amed, Pendikspor'u 2-1 geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.