Amed, Pendikspor\'u 2-1 geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Pendikspor maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'inn 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok önemli galibiyeti elde ettik. Bugün iki farklı maç oynadık, Pendikspor takımını tebrik etmek istiyorum. Şu ana kadar oynadığımız en düzenli, en iyi takımdı. Biz de özellikle milli takım arasından sonra bir dönüşte maçın çok zor olacağını biliyorduk. Maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar maçın içinde kaldığımızda da tecrübemizle kazanacağımızı da biliyorduk. Oyuncularımızla hep bu yönde konuştuk. Maçın belli bölümlerinde iyi oynadık. Özellikle ilk yarısında top daha fazla bizdeydi. Genelde istatistiklere baktığımızda da hep bir farklı iki farklı bizim üstünlüğümüz var. Ceza sahasında topla buluşmada ve pozisyona girmede, belki maçın sonlarında 3-4'ü de bulabilirdik, çok da net pozisyonlarımız var. Maça aslında çok iyi başladık ama çok iyi pas yapan bir takıma karşı oynadık. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyun üstünlüğünü de ele aldık ve hak ettiğimiz bu galibiyeti aldık diyebilirim. Bir hedefimiz var şampiyon olmak, artık bu şampiyonluk yolunda içeride dışarıda oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bir teşekkür de buradan büyük taraftarımıza etmek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir şekilde bizi desteklediler, onlara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizim bir an önce kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor"

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak da, "Başarılar diliyorum, bizim bir an önce kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor. Harika, müthiş bir atmosfer vardı. Bu tür yerlerin ligde olması daha iyi olur. Her türlü düşünce ile alakalı, ihtiyacı var çünkü bu şehrin. Sürekli söylenir, doğunun Paris'i diye. İnşallah Allah da gönüllerine göre verir" diye konuştu. - DİYARBAKIR