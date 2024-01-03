İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altınordu'da kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmesini tek taraflı fesheden Ali Özgün'e Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Amed Sportif talip oldu. Kırmızı-lacivertli formayla ilk devrede 6 maça çıkıp, 1 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi santrfor, sigortasının yatırılmamasını gerekçe göstererek mukavelesini sonlandırmıştı. Altınordu'nun davalık olup bonservis geliri elde edemeyeceği Ali Özgün'ün önümüzdeki günlerde yeni kulübü için kararını vereceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Amed Sportif, Ali Özgün'ü transfer etmek istiyor - Son Dakika