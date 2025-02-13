Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor\'u 2-1 Yendi, Zemin Sorunları Konuşuldu

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AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ile Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel , basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Saha zemini konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "Maçı konuşmak isterdim ama yine maalesef konuşamayacağım. Futbolu değerlendirecek bir ortamımız yok. Artık ben söylemekten bıktım, zemini de geçtim. Yani alıştık artık bu zeminle oynayacağız ama oyuncu sakatlıklarından bıktık. Bu 4'üncü maç oluyor, ilk yarıda oyuncu değiştiriyoruz. Hamle hakkın bitiyor, müdahale edemiyorum, hiçbir şekilde oyuncu kalmadı. Şimdi 3 puan almışız, çok önemli bir galibiyet almışız. Ama ben Bolu maçında hangi oyuncuları oynatırım, onun düşüncesine girmişim. Daha 1 saat geçmemiş maçın üzerinden. O yüzden en büyük sıkıntımız zemin. Skoru da geçtim, 3 puanı da geçtim, insan sağlığı önemlidir. Max Gradel'i kaybettik, çocuğun belki de futbol hayatı bitti, sezonu kapattı. Amedspor büyük bir camia ama dostumuz olduğu kadar düşmanımız da var içerden. Bizim gerçekten kötü gitmemizi isteyen insanlar var. Bunu da net söyleyeyim. Takımı gelip aldığımız günden itibaren o kadar problemlerle uğraşıyoruz ki… Sahayla uğraşıyoruz, transferlerle uğraşıyoruz. Eksik kadroyla uğraşıyoruz. Morali bozulmuş, çökmüş bir takım aldık, onu toparlamakla uğraşıyoruz. Ama insanlara maalesef yaranamıyoruz. Bugün 3 puan almışız, onda bile bazı insanlar takıma gönül vermesi gerekirken farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Önce şu sahamızı düzeltmeye yardımcı olsunlar. İnsan sağlığı artık gidiyor, oyuncuları kaybediyoruz. 3 puanı da geçtim, en büyük problemimiz şu anda insan sağlığı tehlikede ve elimizde oyuncu kalmadı. Onu da net söyleyeyim, artık santrforu stoper oynayacağım, kenar oyuncusunu bek oynatacağım, artık öyle çıkacağız maça" diye konuştu.

MUSTAFA GÜRSEŞ: BURADAN PUANLA DÖNMEMİZ GEREKİYORDU

Oyuncularını tebrik eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Biz ilk defa geldik, burada oynuyoruz. Maçla ilgili fazla söyleyecek bir şey yok. Bu zeminde bu maçı oynatmak, bu şartlarda burada böyle maç yönetimleriyle beraber, bunun dışında burada konuşulacak bir şey yok. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Buradan puanla dönmemiz gerekiyordu. Ama mücadelenin sonunda 1 puan veya 3 puan olması lazımdı. Olmadı ama dediğim gibi bu şartlar düzelmedikten sonra futbol adına fazla konuşulacak bir şey yok" dedi.