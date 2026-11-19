Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor maçı hazırlığını yarın tamamlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Şehmus Özer Tesisleri'nde sürdürdü. Diyarbakır temsilcisi, Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda çift kale maç yaptı ve hazırlığını yarın tamamlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından topa sahip olma çalışması yaptı ve çift kale maç oynadı.
Diyarbakır temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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