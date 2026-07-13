Amed Sportif Faaliyetler Erzurum Kampında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Palandöken kampıyla çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenman ve salon antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular; pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı.

İdman, çift kale maçla sona erdi.