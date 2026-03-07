Amed Sportif, Serikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Amed Sportif, Serikspor'u 1-0 Yendi

07.03.2026 22:24
Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Berkay Erdemir, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Dia Saba (Dk. 62 Hasani), Diagne, Dimitrov (Dk. 46 Afena-Gyan), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 81 Emrah Başsan), Sinan Kurt (Dk. 90+3 Atakan Müjde), Daniel Moreno (Dk. 72 Cem Üstündağ), Tarkan Serbest (Dk. 46 Çekdar Orhan)

Serikspor: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Cengiz Demir), Martynov, Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 76 Sadygov), Burak Asan, Selim Dilli, Skvortsov, Şeref Özcan (Dk. 62 Topalli), Nalepa (Dk. 88 Anıl Koç), Nwachukwu (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)

Gol: Dk. 63 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Dk. 23 Sertan Taşqın (Serikspor)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Serikspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA

