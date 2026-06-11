Amed Sportif'te Reçber ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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Amed Sportif'te Reçber ile Yollar Ayrıldı

11.06.2026 18:49
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Serkan Reçber, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden karşılıklı anlaşma ile ayrıldı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde sportif direktörü Serkan Reçber ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Serkan Reçber ile kendisinin talebi doğrultusunda karşılıklı mutabakat sonucunda yollarını ayırmıştır. Reçber'e kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Reçber ise Amed Sportif Faaliyetler camiasında sportif direktör olarak üstlendiği görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden affını isteme zarureti doğduğunu belirtti. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum."

Reçber, 3 Haziran'da göreve getirilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Serkan Reçber, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif'te Reçber ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar Özdemir Serdar Özdemir:
    3 ayda bitti resmen. teknoloji bu kadar gelişti de iletişim bu kadar kötü kalabilir mi anlamadım. 0 0 Yanıtla
  • Ümit Halil Ümit Halil:
    işte bu da çağımızın hastalığı artık hiç kimse bir yerde kallamıyor herkes kendi fikriyle hareket etmek istiyo oysa eski zamanlarda antrenörler çalışırlar başkan ne derse onu yapardı kültür değişti işte 0 0 Yanıtla
  • Birsen Photo Birsen Photo:
    reçber gibi tecrübeli birisinin bu kadar çabuk ayrılması biraz tuhaf geldi bana diyorsam yalan söylerim ama burada kimin haklı kimin haksız olduğunu anlamak zor gibi duruyor her iki taraf da uygun açıklamalar yaptı fakat fikir ayrılıklarının detayları merak ettim açıkçası 0 0 Yanıtla
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