Amed Sportif Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Amed Sportif Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Amed Sportif Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Amed Sportif Faaliyetler, Burdur'da antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarına Burdur'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, antrenmanda pas organizasyonları, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını çift kale maçla tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezon çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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