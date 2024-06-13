Amedspor, Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı

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TFF 1. Lig'e yükselen Amed spor, teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı. Yanal, " Amedspor'u layık olduğu yere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. ve sonunda da bu başarıyı kazanacağız" dedi.

TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığını duyurmuştu. Bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır'a gelen Ersun Yanal, Amedspor ile sözleşme imzaladı.

Şehmus Özer Tesisleri'nde yeşil-kırmızılı taraftarların da katıldığı coşkulu imza töreninde konuşan Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, tarihi bir günün yaşandığını söyledi. Elaldı, "Önemli günlerden geçiyoruz. Tarihi bir gün daha yaşıyoruz. Bizim bu süreçte yaşadığımız heyecan devam etmekte. Biz 1. Lig'e çıktıktan sonraki Süper Lig hedefimizi hocamızla en iyi şekilde nasıl çalışabiliriz diye düşünüyorduk. Ersun hocayla bu süreçte temasa girdik. Sağ olsun Ersun hocanın da yakın ilgisiyle görüşmelerimize başladık. Neticesinde çok önemli bir sözleşme yapıyoruz. Ersun hocadaki tercihimiz her şeyden önce örtüşen hayat felsefemizdir, spor felsefemizdir. Bunların birleşmesi sonucunda Ersun hocanın da Amedspor'a olan yakınlığından kaynaklı bir netice çıktı ortaya" dedi.

""Amedspor Türkiye'de önemli bir hikayedir"

Amedspor'un Türkiye'de önemli bir hikaye olduğuna dikkat çeken Elaldı, "Amedspor Türkiye'de önemli bir hikayedir. Biz de bu hikayenin uzun vadeli olmasını düşündüğümüz için Ersun hocamızı tercih ettik. Çünkü Ersun hoca, ülkemizin futbol hayatında kendine göre bir devrim oluşturmuştur. Bizim için başarı mutlaka ve mutlaka önemlidir. Ama önemli olan bir takımın sürekliliği ve devam edilebilirliğidir. Bizim taraftarımızdan tek isteğimiz; Amedspor'a ve Ersun hocamıza zaman tanımasıdır. Bu zamanı biz en iyi şekilde değerlendirip, uzun olan yolumuzda başarılarla dolu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu taraftar, Ersun hocamın da dediği gibi; sizler her şeyi hak ediyorsunuz. Biz o emeği görmekten mutluluk duyuyoruz. Biz, elimizden geldiği kadar gece ve gündüzümüzle Süper Lig hedefini gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig'de olması hepimizi mutlu edecektir"

Teknik Direktör Ersun Yanal ise, Amedspor'un Türkiye'nin çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, takımın Süper Lig'de olmasıyla herkesin mutlu olacağını ifade etti. Yanal, "Bizi bugün bir araya getiren önemli faktörleri aslında satır aralarında da vurgular yaparak belirtti. Futbol hepimizin ortak değeridir. Futbol hepimizi birleştiren bir öğedir. Ama taraftarı bir araya getiren şey ise futbola olan tutkunluğudur. Biz futbolu sahanın içinde kalarak taraftar, yönetim ve medyamızla birlikte başarıya götürmek için kenetleneceğiz. Bu kenetlenmeyi güçlü bir duruşla, güçlü bir iradeyle ortaya koyup sahadan zaferlerle ayrılacağız. Bu ortak gücü ortaya koymak için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Türkiye'mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig'de olması hepimizi mutlu edecektir. Süper Lig'de olmak hepinizin hakkı. Uzun yıllardır bunun hasretini çektiniz" diye konuştu.

"Amedspor'u layık olduğu yere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız"

Amedspor'u layık olduğu yere çıkarmak için yoğun bir çaba sarf edeceklerini kaydeden Yanal, "Yönetim kuruluna bu ortaya koydukları heyecanları ve değerleri yüzünden çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir heyecan oluşturdular. Hepimizde bu heyecanı tetiklediler. Hepimiz çok heyecanlıyız. Futbol, hepimizi birleştiren, hepimizin ortak değerlerini oluşturan önemli bir unsurdur. Bunun içinde kalmaksa başarının en önemli anahtarıdır. Başkan ve yönetimle yaptığımız tüm görüşmelerde bu bizim olmazsa olmazımızdı. Amedspor'un bir üst lige çıkması için hepimiz görev aldık. Amedspor'u layık olduğu yere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. ve sonunda da bu başarıyı kazanacağız" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR