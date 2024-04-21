Amedspor Taraftarları Şampiyonluk Maçı İçin Stadyumu Doldurdu

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Amedspor, bugün Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşma için büyük bir heyecan yaşarken, maçı izlemek isteyen taraftarlar 3 saat öncesinden sahayı doldurmaya başladı.

En yakın rakibine 6 puan fark atan Amedspor, bu kritik mücadeleyi kazanarak şampiyonluğunu garantilemek istiyor. Karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala stadyumda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 33 bin biletin satıldığı karşılaşma öncesi taraftarlar, sahayı doldurmak için stadyuma akın etmeye başladı. Taraftarlar, takımlarını desteklemek ve şampiyonluk yolunda moral vermek amacıyla tribünleri doldurarak coşkulu bir atmosfer oluşturuyor.

Amedspor'un taraftarları, takımlarını galibiyete taşımak için büyük bir istek ve heyecanla maçın başlamasını bekliyor. - DİYARBAKIR