Amedspor turu Diyarbakır'a bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Amedspor turu Diyarbakır'a bıraktı

13.05.2022 13:04
Amedspor turu Diyarbakır'a bıraktı

Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda golsüz berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, tur şansını pazartesi günü Diyarbakır'da oynanacak rövanş mücadelesine bıraktı.

Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda golsüz berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, tur şansını pazartesi günü Diyarbakır'da oynanacak rövanş mücadelesine bıraktı.

TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final ilk karşılaşmaları tamamlandı. Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile golsüz berabere kalarak turu Diyarbakır'daki ikinci maça taşıdı. Müsabaka boyunca iki takım da etkisiz bir oyun ortaya koyarken, Amedspor zaman zaman yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Rövanş 16 Mayıs Pazartesi

Amedspor'un turu geçmesi için kazanması şart. Her türlü beraberlikte deplasman gol kuralı kalktığı için maç uzatmaya gidecek, uzatmada da sonuç değişmezse yarı finale yükselecek takımı seri penaltı vuruşları tayin edecek. Beyaz Grup'ta çeyrek finalin diğer maçında Karacabey Belediyespor, deplasmanda Isparta 32Spor'u 2-0 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde oynanacak.

Bilet satışları devam ediyor

Amedspor - Tarsus İdman Yurdu ve Karacabey Belediyespor - Isparta 32Spor eşleşmelerinde turu geçen takımlar yarı finalde karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 20 Mayıs'ta, rövanşları da 24 Mayıs'ta oynanacak. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarı finali geçen takımlar finalde karşı karşıya gelecek. Tarafsız sahada tek maç üzerinden yapılacak final mücadelesi 29 Mayıs'ta oynanacak. 1. Lig'e yükselen son takım belli olacak.

Amedspor - Tarsus İdman Yurdu maçının bilet satışları devam ediyor. Batı Tribünü 30 TL, Doğu Tribünü 20 TL, Kuzey Tribünü 10 TL ve Güney Tribünü 10 TL olarak satılıyor. Biletlere yoğun talep olduğu, pazartesi günü yeni bir seyirci rekoru kırılmasının beklendiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Amedspor turu Diyarbakır'a bıraktı
Amedspor turu Diyarbakır'a bıraktı

YORUMLAR
500
Diyarbakırlı judoculardan madalyalara ambargo Diyarbakırlı judoculardan madalyalara ambargo Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı

Diyarbakır, Amedspor, Tarsus, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amedspor turu Diyarbakır'a bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: Amedspor turu Diyarbakır'a bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement