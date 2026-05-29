Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

Amedspor\'dan Icardi\'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi
29.05.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'ye yıllık 7 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Arjantinli yıldızın bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtilirken, Galatasaray'ın ise 1+1 yıllık yeni sözleşme önerisine henüz cevap alamadığı iddia edildi.

Süper Lig'e yükselen Amedspor'un, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi için harekete geçtiği öne sürüldü. Diyarbakır ekibinin Arjantinli yıldız forvete yıllık 7 milyon euro teklif ettiği ancak deneyimli golcünün bu öneriyi kabul etmediği iddia edildi.

AMEDSPOR'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'un, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Haziran ayı sonunda serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Arjantinli yıldız için yapılan teklifin detayları dikkat çekti.

ICARDI'DEN OLUMSUZ YANIT

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Amedspor, Mauro Icardi'ye menajeri aracılığıyla resmi bir teklif sundu. Ancak Arjantinli golcünün bu öneriye olumlu yaklaşmadığı ve teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

YILLIK 7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

İddiaya göre Diyarbakır temsilcisi, yıldız futbolcuya yıllık 7 milyon euro maaş önerdi. Konu hakkında açıklama yapan Yağız Sabuncuoğlu, "Israrla yalanlandı ama ben gözümle gördüğüme inanırım. Amedspor, Icardi'ye yıllık 7 milyon euroluk bir teklif yaptı. Icardi şu an için düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Galatasaray yönetiminin de Mauro Icardi'nin takımda kalması için çalışmalarını sürdürdüğü öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yıllık 4 ila 5 milyon euro arasında maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Icardi cephesinin ise yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bir maaş beklentisi bulunduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HENÜZ YANIT ALAMADI

Sabuncuoğlu, Galatasaray ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mauro Icardi'ye yeni sözleşme teklif eden Galatasaray henüz geri dönüş alamadı. Icardi şartların iyileştirilmesini istiyor. Galatasaray ise teklifinde ciddi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor" dedi.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • veysi ekin veysi ekin:
    Amedspor ayağını yorganına göre uzatmalı yoksa sonumuz adanademirspor veya Antalya spor gibi olur bence 500 bin euro dan fazla hiç bir futbolcu ya verilmemeli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi

10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
10:10
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
09:48
Tedesco geri dönüyor Yeni adresi belli oldu
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
08:41
Bayram planları iptal olabilir Meteoroloji’den 76 ile sağanak alarmı
Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:36:04. #7.13#
SON DAKİKA: Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.