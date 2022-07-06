Karşılaşmayı çok sayıda futbolsever ve askeri personel de izledi. Futbolseverler, milli takım oyuncuları için tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu.

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye 'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Giresun 'da yaptığı kampı tamamladı.

Kaynak: AA

Giresun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.