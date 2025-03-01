Anadolu Efes, ALBA Berlin'i Farkla Geçti

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında ağırladığı Almanya ekibi ALBA Berlin'i 98-73 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Normal sezonun kritik bir döneminde aldıkları galibiyetin önemli olduğunu belirten Banchi, "Galip geldiğimiz için mutluyum. İlk 20 dakikadaki oyunumuzdan çok memnunum. İkinci yarıda da savunmada çok daha iyi iş çıkarmaya başladık. Ribauntlarda iyi iş çıkardık. İlk 10 dakikadan sonra hücumda iyi bir performans sergiledik. Sorumluluk aldık, şutörleri çok iyi bulduk." ifadelerini kullandı.

ALBA Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez ise yaşadıkları farklı mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Galibiyetten dolayı Anadolu Efes'i tebrik eden Gonzalez, "Bire birde çok fazla geçişe izin verdik. Sorumluluk almalı ve karakter koymalıyız. Hızlı hücumlardan çok sayı yedik. Özellikle dördüncü çeyrek oldukça kötü geçti. Mağlup olduğumuz için üzgünüz." diye konuştu.