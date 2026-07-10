Anadolu Efes, Bruno Fernando'yu Transfer Etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Bruno Fernando'yu Transfer Etti

10.07.2026 11:01
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Anadolu Efes, Angolalı pivot Bruno Fernando ile 2 yıl sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Angolalı pivot Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla 2 sezonluk sözleşme imzalandı.

Bruno Fernando, kariyerinde Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Real Madrid ve Partizan takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Bruno Fernando'yu Transfer Etti - Son Dakika

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