Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

29.09.2024 22:47
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Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Anadolu Efes'te Ercan Osmani ve Doğu Özdemiroğlu, kupaya uzandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından şampiyonluk kupasına ve madalyalarına kavuşan sporcular, duygularını paylaştı.

Müsabakada etkili bir oyun ortaya koyan Ercan Osmani, sezona güzel başladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek "Sezonun başında kupa kazanmak ilerisi için çok güzel oluyor. Yeni katılan arkadaşlarımız da var takımda ve inşallah bu sezon böyle devam ederiz. Takım arkadaşlarıma da bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bana güveniyorlar ve ben de maçta elimden geleni yapıyorum. Böyle güzel oynayınca da çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçta son pozisyonda ribuandu alıp süreyi tamamlayan isim olan Ercan Osmani, "Son pozisyonda ribaundu alabilmek için odaklanmıştık. Top elime de denk geldi. Güzel oldu ve kazandık. Bu sezon çok uzun olacak. İniş ve çıkışlar da olacaktır. Herkese başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Basketbol Gelişim Merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Osmani, şunları söyledi:

"Gerçekten bu salonu bu ülkeye kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Antrenman salonları, etkinlik alanları çok güzel. Milli takım kamplarının burada olması da daha iyi olacaktır. Daha çok çalışma fırsatı bulacağız, bizim için daha kolay olacak. Burada açılacak olan lise de çok önemli. Bu ülkeye antrenör ve yönetici kazandırmak da çok önemli. Çok güzel bir haber bu ve bunun için de mutluyum."

Doğuş Özdemiroğlu: "Daha az hata yapan taraf olarak kupayı aldık"

Karşılaşmanın çok çekişmeli geçtiğine dikkati çeken Doğuş Özdemiroğlu, "Sezon başı olduğu için bu maçlarda hata payı daha yüksek oluyor. Maçın sonunda daha az hata yapan taraf olarak kupayı aldık. Bu maçı kazandık ama hatalardan ders çıkarıp, önümüzdeki uzun sezonda tecrübe edeceğiz." diye konuştu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolu için çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan Özdemiroğlu, "Yeni bir salon yapıldı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden almak, bizim için tarihi bir an oldu. Bu sebeple de mutluyuz. Türk basketbolu için çok önemli bir yer burası. Bunu Türk sporcular olarak en iyi şekilde kullanmalıyız. Umarım Türk basketboluna en iyi şekilde hizmet eder ve Türk Milli Takımı'nı da en iyi yere taşımak için yardımcı olur. Burada lise açılacağını da gördüm. Bu çocukların bu kampüsün içinde olması çok faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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