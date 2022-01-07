Anadolu Efes'te Tolga Geçim-Egemen Güven takası

Anadolu Efes, kadrosunda bulunan Tolga Geçim'i Frutti Extra Bursa spor'a verirken, aynı takımdan Egemen Güven'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonundan itibaren lacivert-beyazlı takımın formasını giyen Tolga Geçim'in, Frutti Extra Bursaspor'a transfer olduğu belirtilerek, "Tolga Geçim'e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen Egemen Güven ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Frutti Extra Bursaspor'a transfer olan 25 yaşındaki Tolga, Anadolu Efes formasıyla

2019-20 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2020-21 sezonunda THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Anadolu Efes'in yeni transferi 1996 doğumlu 2,09 metre boyundaki Egemen, altyapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da 2014-2019 yılları arasında görev aldı. Daha sonra birer sezon Türk Telekom ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor takımlarında görev yapan Egemen, bu sezonun başında Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu.

Egemen Güven, 2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka ile Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk, 2014 yılında da Türkiye Kupası sevinci yaşadı.