Anadolu Efes EuroLeague'de Paris Basketbol'a Mağlup Oldu - Son Dakika
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Anadolu Efes EuroLeague'de Paris Basketbol'a Mağlup Oldu

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11'inci haftasında Paris Basketbol'a 93-84 yenilerek 5'inci mağlubiyetini aldı. Maçın en skorer oyuncusu TJ Shorts 21 sayı ile konuk ekipte öne çıktı.

21.11.2024 22:42
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SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Sasa Pukl, Luka Kardum, Vassilis Pitsilkas

ANADOLU EFES: Beaubois 13, Nwora 4, Bryant 11, Smits 3, Thompson 15, Johnson, Poirier 15, Hollatz, Ercan Osmani 4, Oturu 10, Erkan Yılmaz 3, Willis 6

PARİS BASKETBOL: Shorts 21, Malcolm 15, Hifi 6, Ward 11, Cavaliere 6, Sy 3, Kratzer, Lo 2, Hayes 11, Jantunen 13, Ouattara 5,

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

DEVRE: 39-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-66

EuroLeague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Paris Basketbol'a 93-84 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Paris Basketbol, 8 galibiyete ulaşırken; Anadolu Efes, 5'inci kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise konuk ekipte 21 sayı kaydeden TJ Shorts oldu. Mücadeleye Paris Basketbol etkili başlarken; Anadolu Efes çeyrek sonunda farkı azalttı ve ilk periyot konuk ekibin 22-20 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan Paris Basketbol, soyunma odasına 43-39 önde gitti. Üçüncü periyotta da Anadolu Efes'in öne geçmesine izin vermeyen konuk ekip, son periyoda 8 sayı farkla girdi: 58-66. Paris Basketbol, yüksek skorlu geçen son periyodun ardından maçı 93-84 kazandı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 12'nci haftasında ASVEL'e konuk olacak. Paris Basketbol ise sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Kaynak: DHA

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