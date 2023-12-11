Anadolu Efes, Fenerbahçe\'yi mağlup etti

Erdem Can: Çocuklar eksikleri aratmayacak şekilde mücadele ediyorlar

Sezer AFŞAR - Doğukan DEMİRKIRDI/ İSTANBUL,(DHA)- Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, "Fenerbahçe bu ligdeki en önemli rakiplerimizden birisi. Ligde liderlik anlamında galibiyet farkıyla avantajımızı korumak istiyorduk. Çok fazla eksiğimiz var. Çocuklar o eksikleri aratmayacak şekilde mücadele ediyorlar" dedi.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'yu sahasında 81-80 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına çok önemli bir galibiyet olduğunu aktaran Can, "Fenerbahçe bu ligdeki en önemli rakiplerimizden birisi. Ligde liderlik anlamında galibiyet farkıyla avantajımızı korumak istiyorduk. Çok fazla eksiğimiz var. Çocuklar o eksikleri aratmayacak şekilde mücadele ediyorlar. Maç planına sadık kalıp enerji ortaya koyuyorlar. Son çeyrekte gerçekten yorulduk. Yorgunluğun etkisiyle karar hatası yaptık ama sonunda kazandık. Bundan sonra dinlenip Maccabi maçına odaklanacağız" diye konuştu.

"OYUN NE GEREKTİRİYORSA O SİSTEMLERLE GİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Sakat oyuncuların fazlalığından dolayı çok farklı sistemler denediklerini belirten tecrübeli başantrenör, "Doğru reaksiyonları veriyoruz ama maçın içerisinde bazı anlarda yavaş kaldığımız pozisyonlar oluyor. Bugün özellikle ikinci yarı çok boş atış bulduk ama yorgunluktan dolayı o atışları kaçırdık. Maçı koparalım diye panik atışlar yaptık. Bu durum rakibimizin bizi yakalamasını sağladı. 3 uzun, 3 kısa, 4 uzun, 5 kısa gibi oyun ne gerektiriyorsa o sistemlerle gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE KAZANMAK DAHA MUTLU EDİCİ"

Türk oyuncuların karşılaşmada önemli bir sorumluluk aldığını belirten Erdem Can, "Sezon başlamadan kulüple konuşurken Türk oyuncuların içinde olduğu bir sistem planlamıştık. Biz yakışanın bu olduğunu biliyorum. Böyle kazanmak daha mutlu edici. Genç oyuncularımız da giriyor. Geçmişte çok fazla sorumluluk alamayan oyuncularımız da burada sorumluluk alıyorlar. Biz o sorumluluğu vereceğiz, önemli olan onların reaksiyon göstermesi. Onlar da buna gayet güzel cevap veriyorlar. Hak ettiklerini gösteriyorlar. Türk ya da yabancı oyuncu diye bakmıyoruz. Dolayısıyla da elinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Can, "Elijah Bryant daha takım antrenmanlarına başlamadı. Yarın durumunu göreceğiz. Ondan sonraki gün, Belgrad'a gittiğimizde antrenmana sokabiliriz. Onun durumu net değil. Onun dışında hiçbir sakat oyuncumuz şu anda aramıza katılacak durumda değiller" diyerek sözlerini noktaladı.