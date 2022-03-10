Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak

10.03.2022 10:01
Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak

Anadolu EfesBasketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu EfesBasketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 755. maçı

Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarında 755. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 754 karşılaşmada 429 galibiyet ve 325 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 507. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 506 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 234 kez rakiplerine mağlup oldu.

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak - Son Dakika


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