Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı 2 maçın tarihleri değişti - Son Dakika
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Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı 2 maçın tarihleri değişti

19.03.2022 15:30
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı 2 maçın tarihleri değişti

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Bayern Münih ve Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts ile oynanacak maçların tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Bayern Münih ve Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts ile oynanacak maçların tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Bayern Münih ile 29 Mart Salı günü oynanması planlanan 19. hafta erteleme müsabakasının 6 Nisan Çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın saat 20.30'da başlayacağı aktarıldı.

Deplasmanda Kızılyıldız mts ile 7 Nisan'da oynanması gereken 34. hafta karşılaşmasının tarihinin ise 8 Nisan Cuma günü olarak değiştirildiği ifade edildi. Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saatinin ise TSİ 22.00 olduğu kaydedildi.

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Bayern Münih, Kızılyıldız, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı 2 maçın tarihleri değişti - Son Dakika


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