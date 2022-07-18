2010-2011 sezonundan bu yana Anadolu Efes'in teknik ekibinde yer alan Tomislav Mijatovic'in NBA Yaz Ligi'nde 2013, 2014 ve 2019'da da San Antonio Spurs'ün yardımcı antrenörlüğünü üstlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

San Antonio Spurs, Anadolu Efes, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Anadolu Efes'in yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic, NBA Yaz Ligi'nde görev yaptı - Son Dakika

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