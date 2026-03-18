Anadolu Efes, Monaco'yu Ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlı takım, geride kalan haftalarda aldığı 10 galibiyet ve 21 yenilgi ile 18. sırada kendine yer buldu.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Almanya'nın Bayern Münih takımını deplasmanda 81-80 mağlup etti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi Monaco, 102-66 kazanmıştı.
Fransız ekibi, 17 galibiyet, 14 yenilgiyle Basketbol Avrupa Ligi'nde 8. sırada bulunuyor.
