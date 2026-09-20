Anadolu Efes, Moskova'da Lokomotiv Kuban'ı 88-82 yenerek VTB Süper Kupa'yı kazandı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Moskova'da Lokomotiv Kuban'ı 88-82 yenerek VTB Süper Kupa'yı kazandı

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'da bulunan Anadolu Efes, VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı Moskova'da 88-82 mağlup etti. Anadolu Efes böylece turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlık maçları için Rusya'da bulunan Anadolu Efes, VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban ile başkent Moskova'da karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, maçtan 88-82'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada şampiyon oldu.

Kaynak: AA
Lokomotiv KubanAnadolu EfesSüper KupaMoskovaRusyaSporSon Dakika

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