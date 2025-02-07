Anadolu Efes, Panathinaikos'a Kaybetti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Panathinaikos'a Kaybetti

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'a 104-98'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın yıldızı Panathinaikos'tan Kendrick Nunn, 36 sayı ile etkileyici bir performans sergiledi.

07.02.2025 00:28
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SALON: OAKA Altion

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Uros Nikolic, Alberto Baena

PANATHINAIKOS: Sloukas 13, Cedi Osman 20, Papapetrou 2, Grant 9, Nunn 36, Gabriel 6, Hernangomez 14, Mitoglou 4, Kalaitzakis, Brown

ANADOLU EFES: Beaubois 13, Nwora 13, Bryant 9, Smits 9, Thompson 14, Dozier Jr 3, Poirier 8, Ercan Osmani 7, Oturu 11, Willis 2

1'İNCİ PERİYOT: 17-21

DEVRE: 49-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-73

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu. OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Anadolu Efes, 4 sayılık farkla önde tamamladı: 17-21. İkinci periyotta ev sahibi Panathinaikos, oyuna ağırlığını koydu ve farkı kapatarak devreye 49-47 önde girdi. Başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodu 75-73 Panathinaikos üstünlüğü ile geçerken, mücadeleyi de Yunan ekibi 104-98'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi Panathinaikos'ta 36 sayı üreten Kendrick Nunn oldu. Bu sonucun ardından Panathinaikos, 16'ncı galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 14'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Panathinaikos'a Kaybetti - Son Dakika

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