Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı.
Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor.
Avrupa'da 847. randevu
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak.
Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Paris Basketbol'u Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?