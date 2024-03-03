Anadolu Efes, Reeder Samsunspor'u mağlup etti

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş
Anadolu Efes: Thompson 17, Erkan Yılmaz 15, Willis 9, Hollatz 14, Jones 4, Ercan Osmani 5, Rıdvan Öncel 8, Burak Can Yıldızlı 2, Emre Melih Tunca 5, Salih Altuntaş 2, Daum 10
Reeder Samsunspor: Henry 33, Bora Satır 4, Göktuğ Baş 19, Arda Berk Kaya 6, Tarık Sezgün 9, Muhammed Doğan Şenli 15, Mehmet Batuğ Gür, Mehmet Öngel
1. Periyot: 21-19
Devre: 43-45
3. Periyot: 60-70
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 91-86 mağlup etti.
Lacivert-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini elde ederken, Reeder Samsunspor ise 18. kez yenildi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş JK United Payment, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Fatih Vatanspor ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yendi. Bitexen 1207 Antalyaspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 10-0 mağlup oldu. ALG Spor, Hakkarigücü'ne 2-1 kaybetti. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 3-1 yenildi. Galatasaray Petrol Ofisi ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Beylerbeyi ile Ataşehir Belediyespor arasındaki maç da 1-1 berabere tamamlandı. Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında MKY İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol'u 102-79 yenerek galip geldi.
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası, 23 ülkeden 376 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada 22 kategoride maçlar yapıldı ve final karşılaşmalarıyla sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu. Abdülkerim, Zaha, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadığını belirten Buruk, "Onun dışındaki tüm kadro tercihimiz" ifadelerini kullandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 102-79 yendi. Maçta Nared 21, Hillsman 24 ve Ayşe Cora 17 sayıyla öne çıktı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasına büyük ilgi gösterdi. Tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu'na hareket eden taraftarlar, maç saatini heyecanla bekliyor.
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