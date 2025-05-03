Anadolu Efes Seriyi Eşitledi - Son Dakika
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Anadolu Efes Seriyi Eşitledi

Anadolu Efes, Panathinaikos'u 85-82 yenerek Euroleague play-off serisini 2-2 yaptı.

03.05.2025 01:49
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ANADOLU Efes'in Euroleague play-off serisi dördüncü maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-82 yenerek seriyi 2-2 yaptığı maçın ardından konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi, "Oyuncularımı ortaya koymuş oldukları şahsiyet nedeniyle bir kez daha tebrik etmek isterim" dedi.

EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında, Anadolu Efes ile Panathinaikos Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Karşılaşmayı 85-82 kazanan Anadolu Efes seriyi son maça taşıdı ve Final-Four umudunu korudu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Başantrenör Luca Banchi, başa baş geçen son derece büyük mücadelenin yaşandığı bir maç daha izlediklerini belirterek,"40 dakika boyunca gerçekten mücadele çok üst seviyedeydi. Öne geçen takım sürekli değişti maç içerisinde. Baktığınızda bu play-off serisini oynayan her 2 takım da ne seviyede basketbol oynadıklarını bizlere bir kez daha gösterdi. Bu açıdan bakıldığında ben her iki takımın da bir beşinci maç oynamayı hak ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Play-off serisinde takımın yükselen grafiğini de değerlendiren Banchi şöyle konuştu: "Elbette 2025 play-off'larında ortaya koymuş olduğumuz bu mücadeleden dolayı oyuncularımı da tebrik ediyorum çok savaştılar. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Olağanüstü bir şekilde odaklandılar ve belki de serinin sonunu getirebilecek bir maçta' ya tamam ya devam' mücadelesinde olağanüstü bir performans ortaya koydular. Play-off'a gelmeden önce 8 maç üst üste kazanarak zaten olağanüstü bir seri yakalamıştık. Şimdi de baktığınızda Panathinaikos'a karşı 2 1 gerideyken olağanüstü bir maç kazanıp seriyi eşitledik. Sakin kaldık. Odaklı kaldık ve bugün özellikle oyuncularımız ortaya koymuş oldukları şahsiyet nedeniyle onları bir kez daha tebrik etmek isterim"

Kaynak: DHA

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