Anadolu Efes, Stanley Johnson ile yolları ayırdı

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Stanley Johnson ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sebeplerden ötürü ABD'ye giden Stanley Johnson ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Stanley'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz." denildi.
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