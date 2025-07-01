Anadolu Efes'ten Elijah Bryant ile Vedalaşma

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Elijah Bryant ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak uzun zamandır formamızı terleten Elijah Bryant ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her zaman tarihimizin parçası olacak Elijah'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
30 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonundan beri Anadolu Efes formasını terletiyordu.
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