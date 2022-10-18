Anadolu Efes-Valencia Basket maçının ardından - Son Dakika
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Anadolu Efes-Valencia Basket maçının ardından

18.10.2022 22:24
Anadolu Efes-Valencia Basket maçının ardından

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 92-91 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakiplerinin maçı kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 92-91 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakiplerinin maçı kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, maçı hakem kararıyla kaybetmediklerini belirtti.

Son pozisyonları maç sonunda televizyondan izlediklerini dile getiren Ataman, "Konuşmama maç sonundaki pozisyonlarla başlamak istiyorum. Maç sonundaki hakem kararlarına çok itiraz etmiş göründük ama az önce televizyondan tekrar izledik ve hakem kararlarının doğru olduğunu gördük. Maçı hakem kararıyla kaybetmedik. Maç boyunca iyi savunma yapamadık. Jones'u savunmakta zorluk çektik. Rakibimiz maçı kazanmayı hak etti." ifadelerini kullandı.

Mantalitelerini değiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Ataman, "Savunmada yeteri kadar efor sarf etmiyoruz. Star oyuncularımızla maçları hücumla kazanabileceğimizi düşünüyoruz ama bu seviyelerde savunma yapmadığınızda olmuyor. Bu mantalite meselesi, aşırı öz güven. Umarım çok geç olmadan bunun farkına varırız." diye konuştu.

Alex Mumbru: "Çok zorlu bir maçtı"

Valencia Basket Başantrenörü Alex Mumbru, çok zorlu bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Maçın ortalarında oyunda kalmakta zorlandıklarını dile getiren Mumbru, "Defansta hatalar yaptık ama son bölümde doğruyu bulduk. Son saniyeler bu tarz maçlarda daha da zorlu geçiyor ama son saniyelerde maçı kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

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THY Euroleague: A.Efes: 91 Valencia Basket: 92 THY Euroleague: A.Efes: 91 Valencia Basket: 92
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes-Valencia Basket maçının ardından - Son Dakika

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