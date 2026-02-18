Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi

Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi
18.02.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'e 67-88 mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Malachi Flynn 12, Trevion Williams 16, Tyler Cavanaugh 3, Caleb Homesley 14, Mateusz Ponitka 4, İsmet Akpınar 6, Matthew Antonio 1, Jordan Ford 7.

ANADOLU EFES: PJ Dozier 10, Jordan Loyd 13, Ercan Osmani 10, Vincent Poirier 6, Nicholas Weiler-Babb 4, Saben Lee 13, Kai Jones 2, Cole Swider 6, Şehmus Hazer 18, Erkan Yılmaz 2.

1'İNCİ PERİYOT: 4-24

DEVRE: 24-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-58

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Bahçeşehir Koleji mücadele ettiği Anadolu Efes'e 67-88 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes dörtlü finale yükseldi. Anadolu Efes, yarı finalde 20 Şubat Cuma günü Beşiktaş GAİN ile saat 17.15'te karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:22:13. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.