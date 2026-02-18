Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Malachi Flynn 12, Trevion Williams 16, Tyler Cavanaugh 3, Caleb Homesley 14, Mateusz Ponitka 4, İsmet Akpınar 6, Matthew Antonio 1, Jordan Ford 7.

ANADOLU EFES: PJ Dozier 10, Jordan Loyd 13, Ercan Osmani 10, Vincent Poirier 6, Nicholas Weiler-Babb 4, Saben Lee 13, Kai Jones 2, Cole Swider 6, Şehmus Hazer 18, Erkan Yılmaz 2.

1'İNCİ PERİYOT: 4-24

DEVRE: 24-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-58

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Bahçeşehir Koleji mücadele ettiği Anadolu Efes'e 67-88 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes dörtlü finale yükseldi. Anadolu Efes, yarı finalde 20 Şubat Cuma günü Beşiktaş GAİN ile saat 17.15'te karşı karşıya gelecek.