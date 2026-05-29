Anadolu Efes Yarı Finallere Yükseldi

29.05.2026 20:17
Anadolu Efes, Türk Telekom'u 77-70'le geçerek play-off çeyrek finalinde seriyi 2-0 yaptı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

Türk Telekom: Smith 18, Alexander 2, Trifunovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Simonovic 15, Devoe 6, Ata Kahraman 4, Berkan Durmaz, Usher 15

Anadolu Efes: Larkin 20, Weiler-Babb 3, PJ Dozier 9, Poirier 14, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz, Loyd 7, Şehmus Hazer 6, Smits 2, Jones, Beaubois 7

1. Periyot: 17-16

Devre: 31-37

3. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkan: 39.39 Smith (Türk Telekom)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Maç karşılıklı sayılarla başlarken Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 9-7 önde geçti. İki takımın da top kayıpları yaptığı bölümün ardından Anadolu Efes, Şehmus Hazer'in üç sayılık basketiyle 14-13 öne geçti. Kalan bölümde etkisini artıran Türk Telekom, ilk çeyreği 17-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda PJ Dozier'in üçlüğüyle başlayan Anadolu Efes, farkı 4'e (21-17) kadar çıkardı. Ribauntlardaki başarısını hücumda skora dönüştüren Türk Telekom, devre arasına 4 dakika 44 saniye kala beraberliği yakaladı: 24-24. Son bölümde oyun üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 37-31 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere (41-31) çıkardı. Ev sahibi ekibin farkı kapatma çabalarına rağmen Anadolu Efes, üstünlüğünü korudu ve son 10 dakikaya 7 sayılık avantajla (61-54) gitti.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türk Telekom, 11-0'lık seriyle skorda öne geçti: 65-61. Anadolu Efes, maçın bitime 4 dakika 12 saniye kala 2 sayıya (67-65) indirdi. Smith ve Simonovic'in sayılarına Larkin ve Beaubois ile cevap veren konuk ekip, son bölümde 3 sayılık avantaj (73-70) yakaladı. Kalan dakikalarda rakibine şans tanımayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 77-70 kazandı.

İlk maçı da 86-75 kazanan Anadolu Efes, seriyi de 2-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türk Telekom, Anadolu Efes, Olaylar, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
