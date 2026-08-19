Anadolu Yıldızlar Ligi Beyzbol5 Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Beyzbol5 Şampiyonası Samsun'da Başladı

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Samsun'da düzenlenen Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası'na 17 ilden 204 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 17 ilden 204 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde, eleme müsabakaları oynandı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine, Beyzbol5'in Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan spor dallarından biri olduğunu söyledi.

Samsun'da bu branşta ilk kez turnuva düzenlendiğini ifade eden Dereci, "Turnuvaya 17 ilden 204 sporcu katıldı. Samsun'da tüm spor branşlarının yapıldığını gösteriyoruz." dedi.

Organizasyon, 23 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: AA

Turnuva, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Beyzbol5 Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika

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