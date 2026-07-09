Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Finalleri Tamamlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 05-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2026 Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Branşı Türkiye Finalleri, tamamlandı.

Söke'de yeni hizmete açılan spor kompleksinde gerçekleştirilen organizasyona, 49 ilden 750 sporcu ile 40 hakem ve antrenör katılım sağladı. Büyük heyecana sahne olan finallerde sporcular, serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda Serbest Stil kategorisinde Erzurum 124 puanla birinci, Amasya 120 puanla ikinci, Bursa 103 puanla üçüncü, Ankara ise 84 puanla dördüncü oldu. Grekoromen kategorisinde Muğla 116 puanla birinci, Konya 107 puanla ikinci, Aksaray 102 puanla üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Manisa 100 puanla birinci, Edirne 98 puanla ikinci, Ankara 92 puanla üçüncü olarak Türkiye Finalleri'ni tamamladı. - AYDIN